Obiettivo sicurezza Perseguita e minaccia parente per avere denaro | ammonito

Un uomo è stato ammonito dopo aver perseguitato e minacciato un parente nel tentativo di ottenere denaro. La Polizia di Stato ha agito in seguito a una segnalazione, applicando le misure di prevenzione previste dalla legge. La vicenda rientra in una serie di interventi del questore di Ancona, che utilizza strumenti di tutela per proteggere i cittadini. La rubrica settimanale della questura illustra i casi e le azioni intraprese.

Torna la rubrica settimanale dedicata alla Polizia di Stato e alle misure di prevenzione adottate dal questore di Ancona: un appuntamento per raccontare, caso per caso, gli strumenti con cui la questura interviene a tutela dei cittadini. Questa settimana al centro c’è un ammonimento per violenza domestica, adottato nei confronti di un uomo che con minacce e aggressioni pretendeva denaro da un familiare. L’uomo chiedeva denaro quasi ogni giorno a un parente per pagare le proprie spese personali, pur avendo disponibilità economiche proprie. A ogni rifiuto reagiva con violente discussioni, minacce e aggressioni, dirette contro il familiare e contro i suoi beni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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