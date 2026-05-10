Perseguita e minaccia la ex fidanzata | braccialetto elettronico e domiciliari per un uomo

Un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver perseguitato e minacciato la ex fidanzata. I Carabinieri della Stazione di Esperia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura. La misura restrittiva è stata adottata per interrompere la situazione di violenza psicologica.

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