Perseguita e minaccia la ex fidanzata | braccialetto elettronico e domiciliari per un uomo
Un uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo aver perseguitato e minacciato la ex fidanzata. I Carabinieri della Stazione di Esperia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura. La misura restrittiva è stata adottata per interrompere la situazione di violenza psicologica.
I Carabinieri della Stazione di Esperia hanno interrotto una pesante situazione di violenza psicologica eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica. Destinatario del provvedimento un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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