Un uomo di circa 30 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e dall’allontanamento dalla casa familiare. Le misure sono state adottate dopo che è stato accusato di aver perseguitato la moglie con continue richieste di denaro e di averla maltrattata. Le autorità hanno disposto anche il divieto di dimora nel Comune di Vicenza. L’uomo, cittadino bosniaco, è sotto indagine per estorsione e maltrattamenti.

Allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune di Vicenza: questi i provvedimenti presi nei confronti di un cittadino bosniaco di circa 30 anni, accusato di maltrattamenti e estorsione ai danni della moglie convivente. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, è stato disposto a seguito di gravi indizi raccolti dalla Squadra Mobile, che ha agito sotto la direzione della Procura della Repubblica. Le indagini a Vicenza Le accuse: maltrattamenti psicologici e richieste di denaro Il contesto familiare e la decisione della vittima L'intervento... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Perseguita la moglie con continue richieste di denaro a Vicenza, il provvedimento contro un 30enne

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