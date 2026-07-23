Perseguita la moglie con continue richieste di denaro a Vicenza il provvedimento contro un 30enne

Da virgilio.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di circa 30 anni è stato colpito da un divieto di avvicinamento e dall’allontanamento dalla casa familiare. Le misure sono state adottate dopo che è stato accusato di aver perseguitato la moglie con continue richieste di denaro e di averla maltrattata. Le autorità hanno disposto anche il divieto di dimora nel Comune di Vicenza. L’uomo, cittadino bosniaco, è sotto indagine per estorsione e maltrattamenti.

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Allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e di dimora nel Comune di Vicenza: questi i provvedimenti presi nei confronti di un cittadino bosniaco di circa 30 anni, accusato di maltrattamenti e estorsione ai danni della moglie convivente. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, è stato disposto a seguito di gravi indizi raccolti dalla Squadra Mobile, che ha agito sotto la direzione della Procura della Repubblica. Le indagini a Vicenza Le accuse: maltrattamenti psicologici e richieste di denaro Il contesto familiare e la decisione della vittima L'intervento... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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