Barack Obama, 64 anni, è stato visto giocare a basket con alcune giocatrici della WNBA nel nuovo Obama Presidential Center di Chicago, alla vigilia dell’All-Star Game. Nonostante un infortunio al tendine d’Achille, che ha portato a sospendere le partitelle, ha mostrato di mantenere una buona forma fisica. La sua posizione difensiva è apparsa ancora efficace durante l’incontro. Obama ha partecipato all’evento senza ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sulla durata della sua assenza dal campo.

La posizione difensiva è ancora perfetta, anche se, per colpa del tendine d'Achille, dice di aver dovuto smettere con le partitelle. Barack Obama è passato a trovare le stelle della Wnba nel nuovo Obama Presidential Center di Chicago, alla vigilia dell'All-Star Game. Difficile resistere al richiamo del basket: l'ex presidente ha persino accennato una difesa su qualche palleggio di Jonquel Jones, centro delle Liberty. Poi una citazione speciale per A'ja Wilson: "Ti vedo, A'ja. Sei l'mvp". Gran conoscitore del campionato e delle sue protagoniste, Obama era stato il primo presidente degli Stati Uniti ad assistere dal vivo a una partita della Wnba, nel 2010. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Obama in gran forma a 64 anni: gioca a basket con le stelle della Wnba

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