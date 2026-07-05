Le nuove foto di Elena Sofia Ricci in bikini hanno fatto il giro del web. A 64 anni, l’attrice mostra un fisico tonico e giovane, simile a quello di una ventenne. La Ricci ha condiviso il suo metodo di mantenersi in forma, senza specificare dettagli, ma evidenziando il suo impegno personale. Le immagini hanno suscitato numerosi commenti e reazioni tra gli utenti.

Le nuove foto in bikini di Elena Sofia Ricci hanno conquistato il web. L’attrice, a 64 anni, sfoggia una forma invidiabile e racconta il suo personale approccio alla bellezza e all’invecchiamento. Dietro il suo aspetto impeccabile c’è uno stile di vita fatto di equilibrio, benessere e tanta ironia. Leggi anche: Guerra tra Nancy Brilli e Elena Sofia Ricci, le due attrici sono ai ferri corti: «Bugie!», ecco i fatti L’età, almeno per Elena Sofia Ricci, sembra essere soltanto un numero. L’attrice ha condiviso sui social alcune fotografie che la ritraggono durante una giornata di relax al mare, attirando l’attenzione di migliaia di utenti. Il suo bikini argentato, il sorriso luminoso e la naturale eleganza hanno conquistato il pubblico, che non ha risparmiato complimenti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elena Sofia Ricci, 64 anni e non sentirli: al mare in bikini sembra una ventenne, ecco il segreto della sua forma smagliante

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