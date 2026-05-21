Al Teatro della Corte gran finale con il cast di Ballando con le stelle

Al Teatro della Corte si è conclusa la stagione con una serata dedicata al cast di Ballando con le stelle. Lo spettacolo ha riproposto una storia incentrata su temi di migrazione, amore e riscatto, accompagnata dall’esibizione di ballo di tango, musica dal vivo e numeri di danza. La serata ha visto la partecipazione degli artisti coinvolti nel programma televisivo, con performance che hanno coinvolto il pubblico presente in sala. L’evento ha rappresentato il culmine di una serie di appuntamenti dedicati alla danza e alla musica.

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