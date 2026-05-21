Al Teatro della Corte gran finale con il cast di Ballando con le stelle
Al Teatro della Corte si è conclusa la stagione con una serata dedicata al cast di Ballando con le stelle. Lo spettacolo ha riproposto una storia incentrata su temi di migrazione, amore e riscatto, accompagnata dall’esibizione di ballo di tango, musica dal vivo e numeri di danza. La serata ha visto la partecipazione degli artisti coinvolti nel programma televisivo, con performance che hanno coinvolto il pubblico presente in sala. L’evento ha rappresentato il culmine di una serie di appuntamenti dedicati alla danza e alla musica.
Una storia di migrazione, amore e riscatto che prende vita tra il fascino senza tempo del tango, la musica dal vivo e la magia della danza. Si chiude con uno spettacolo dal forte impatto emotivo e visivo la stagione 2025-2026 di Anà-Thema Teatro al Teatro della Corte di Osoppo, che domenica 24. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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