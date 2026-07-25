Nusa in cima alla lista poi il centravanti | la nuova strategia della Roma dopo i flop Greenwood e Summerville

Da sololaroma.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Roma ha deciso di puntare prima su un esterno e poi su un centravanti, dopo i fallimenti recenti di Greenwood e Summerville. La strategia è stata comunicata nello staff tecnico e nella dirigenza, che stanno lavorando per trovare giocatori compatibili con questa priorità. Nessun nome ufficiale è stato ancora annunciato, ma l’obiettivo è rinforzare la rosa in questi ruoli nel mercato di gennaio. La società ha già iniziato trattative con alcuni profili esterni alla rosa.

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Prima l’esterno, poi il centravanti. È questo l’ordine fissato a Trigoria dopo le due delusioni consecutive di Greenwood e Summerville, entrambe naufragate nelle scorse settimane. Un ordine, però, che il mercato continua a scompaginare, costringendo la Roma a muoversi su più tavoli contemporaneamente. Nusa resta il nome numero uno. Per la fascia sinistra il primo obiettivo continua a essere Antonio Nusa, valutato circa 60 milioni di euro. Sul norvegese, però, si è inserito anche il Newcastle, complicando una pista che la Roma segue ormai da settimane. Per il momento il club giallorosso resta alla finestra, senza affondare il colpo. Dovbyk e Vaz fuori dal progetto tecnico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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