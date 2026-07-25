Nusa in cima alla lista poi il centravanti | la nuova strategia della Roma dopo i flop Greenwood e Summerville

Notizia in breve

La Roma ha deciso di puntare prima su un esterno e poi su un centravanti, dopo i fallimenti recenti di Greenwood e Summerville. La strategia è stata comunicata nello staff tecnico e nella dirigenza, che stanno lavorando per trovare giocatori compatibili con questa priorità. Nessun nome ufficiale è stato ancora annunciato, ma l’obiettivo è rinforzare la rosa in questi ruoli nel mercato di gennaio. La società ha già iniziato trattative con alcuni profili esterni alla rosa.