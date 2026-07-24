Calciomercato Roma Nusa in cima alla lista | D’Amico cerca l’accelerata

Il mercato estivo della Roma ha subito un cambio di rotta dopo la decisione di Summerville di optare per un club arabo. Tony D’Amico sta cercando rapidamente un sostituto che possa soddisfare le richieste dell’allenatore, con Nusa in cima alla lista dei preferiti. La società sta accelerando le trattative per trovare un accordo e colmare il vuoto lasciato dall’addio del giocatore olandese.

Il mercato estivo della Roma è stato costretto a cambiare volto nel giro di poche ore. Appena Crysencio Summerville ha scelto i milioni dell’ Al Hilal, Tony D’Amico si è immediatamente mosso con urgenza per identificare la prima alternativa che possa soddisfare le richieste e le esigenze di Gasperini. Sul tavolo un altro nome importante, quello di Antonio Nusa e i contatti con il Lipsia e con l’agente Atta Aneke sono partiti stavolta in prima persona, senza il solito filtro degli intermediari. Nusa, il profilo che piace a Gasperini. Nato nel 2005 e legato ai tedeschi da un contratto fino al 2029, il norvegese non va archiviato come ripiego. A Gasperini è sempre piaciuto e già la scorsa stagione occupava le prime posizioni nella lista di Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Mercato Roma, la lista di Gasperini: 5 nomi sul tavolo

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