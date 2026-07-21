Roma ha messo nel mirino Nusa, Moreira e Schjelderup per rinforzare l’attacco. La strategia di mercato è cambiata dopo il mancato acquisto di Summerville. La società ha individuato i tre giocatori come obiettivi prioritari per soddisfare le richieste dell’allenatore. Le trattative sono in corso, ma ancora nessun accordo definito. La squadra punta a rafforzarsi sul fronte offensivo con questi profili.

Calciomercato Roma, cambia la strategia dopo Summerville: tris di nomi per accontentare Gasperini. Nusa, Moreira e Schjelderup. La Roma cambia rotta sul mercato offensivo. Dopo aver inseguito a lungo Crysencio Summerville, la pista che portava all’esterno olandese è ormai saltata e la dirigenza giallorossa è pronta a virare su nuovi profili. Come riportato da Sport Mediaset, sul taccuino del club sono finiti tre nomi per rinforzare l’attacco di Gian Piero Gasperini: Antonio Nusa, Diego Moreira e Andreas Schjelderup. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno L’obiettivo resta lo stesso: trovare un esterno capace di garantire strappo, qualità nell’uno contro uno e imprevedibilità negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Roma, sfumato Summerville: Nusa, Moreira e Schjelderup nel mirino per l’attacco. La strategia dei giallorossi

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#Roma, sfumato #Summerville cambia tutto: #Nusa è il primo nome per l’attacco #ASRoma x.com

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