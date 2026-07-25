Nuovo video sulla morte di Fakir chiazza di sangue sotto la testa L'avvocato | La cocaina non c'entra
Un nuovo video mostra gli attimi seguenti alla morte di un uomo di 42 anni durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Si vede una chiazza di sangue sotto la testa dell’uomo, che è deceduto domenica. L’avvocato ha dichiarato che la cocaina non è coinvolta nel decesso.
Un nuovo video immortala gli attimi immediatamente successivi la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna: sotto la testa si vede una grossa chiazza di sangue. Tracce ematiche anche sul volto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
FULL|A Lover in the Mortal World |Disguised Healer Bearing Familys Grudge Fell in Love with General
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