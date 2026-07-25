Caso Fakir in nuovo video chiazze di sangue sotto la testa e sul volto L’avvocato Anselmo | È morto per asfissia la cocaina non c’entra

Notizia in breve

Un nuovo video mostra chiazze di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, morto durante un arresto. L’avvocato dell’accusa afferma che la causa del decesso è asfissia, escludendo l’uso di cocaina. Le immagini riprendono i momenti immediatamente successivi alla morte, senza mostrare dettagli oltre le ferite. Non sono state diffuse ulteriori informazioni su eventuali interventi medici o altre cause. La procura ha confermato l’acquisizione del video come prova.