Caso Fakir in nuovo video chiazze di sangue sotto la testa e sul volto L’avvocato Anselmo | È morto per asfissia la cocaina non c’entra
Un nuovo video mostra chiazze di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, morto durante un arresto. L’avvocato dell’accusa afferma che la causa del decesso è asfissia, escludendo l’uso di cocaina. Le immagini riprendono i momenti immediatamente successivi alla morte, senza mostrare dettagli oltre le ferite. Non sono state diffuse ulteriori informazioni su eventuali interventi medici o altre cause. La procura ha confermato l’acquisizione del video come prova.
Emerge un nuovo video sugli attimi immediatamente successivi alla morte di Abderrahim Fakir: nelle immagini si vede il 42enne – deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna – che giace a terra supino con la bocca aperta: sotto la testa c’è una lunga chiazza di sangue e altro sangue è presente anche sul volto dell’uomo. A mostrare il cadavere è un’agente della polizia scientifica, che alza il lenzuolo sopra il corpo di Fakic: si vedono ancora le caviglie legate. “La cocaina non provoca tutto questo. Lì c’è un quadro asfittico di compressione. Fakir è morto per una asfissia posturale meccanica violenta. Punto. La cocaina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Classic Action Hit: Bullied Laughed at His Antique Sword, Until He Drew It and Destroyed Them!
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