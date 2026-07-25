Nuovo video su Fakir il legale dei poliziotti | Il motivo della chiazza di sangue
Sono state diffuse nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni deceduto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Il legale dei poliziotti ha spiegato che la chiazza di sangue presente nel video è stata causata da un taglio subito durante l’intervento. Le immagini mostrano il momento dell’arresto e le successive conseguenze, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. La vicenda è sotto indagine.
Emergono nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia avvenuto domenica nel quartiere Pilastro di Bologna. Il filmato riprende i momenti immediatamente successivi al decesso: un'agente della polizia scientifica solleva il lenzuolo che copre il corpo dell'uomo, ancora con le caviglie immobilizzate. Nel video Fakir appare disteso sulla schiena, con la bocca aperta. Sotto il capo una macchia di sangue, mentre altre tracce ematiche sono presenti sul viso. Riguardo al nuovo l'avvocato Gabriele Bordoni, che assiste i due agenti, spiega ad Adnkronos di aver "visto tutte le immagini della... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Il caso Abderrahim Fakir: di chi è la colpa
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