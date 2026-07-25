Nuovo video su Fakir il legale dei poliziotti | Il motivo della chiazza di sangue

Notizia in breve

Sono state diffuse nuove immagini relative alla morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni deceduto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Il legale dei poliziotti ha spiegato che la chiazza di sangue presente nel video è stata causata da un taglio subito durante l’intervento. Le immagini mostrano il momento dell’arresto e le successive conseguenze, senza ulteriori dettagli sulle cause della morte. La vicenda è sotto indagine.