Il Comune di Milano ha presentato un nuovo Piano del Verde e del Paesaggio, che prevede tra le misure la riapertura dei Navigli coperti durante il regime fascista negli anni Trenta. Tra gli obiettivi indicati anche la riqualificazione di un parco pubblico in zona Maura. Le linee guida puntano a interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi verdi cittadini, senza dettagli sulle tempistiche o modalità.

Milano – Nelle linee di indirizzo del nuovo Piano del Verde e del Paesaggio del Comune rispunta l’idea di riaprire i Navigli cittadini ricoperti dal regime fascista negli anni Trenta. Un’idea che il sindaco Giuseppe Sala, all’inizio del suo primo mandato a Palazzo Marino cominciato nel 2016, ha provato a rendere un progetto concreto e realizzabile, arrendendosi però davanti ai costi rilevanti per scoperchiare anche alcuni tratti limitati degli storici corsi d’acqua milanesi. Ieri mattina, alla presentazione dei documenti preliminari del Piano del Verde nella Sala Alessi di Palazzo Marino, il primo cittadino ha riparlato proprio dell’ipotesi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nuovo Piano del verde di Milano: tra gli obiettivi indicati la riapertura dei Navigli e Maura parco pubblico

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Il piano verde di Milano: alberi, parchi e il ritorno dei Navigli in centro

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