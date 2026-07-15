Il nuovo Parco Verde di Caivano prevede 750 alloggi, ma i lavori sono ancora sospesi. La zona, caratterizzata da emergenze e problemi strutturali, ha un costo stimato di circa un milione di euro. Un accordo pubblico-privato è stato siglato per avviare il progetto, ma le difficoltà tecniche e finanziarie rallentano l’avvio dei lavori. La situazione rimane critica, con le condizioni delle strutture ancora precarie e senza una data certa per la ripresa delle attività.

Gli scenari futuri del Parco Verde di Caivano: 750 alloggi, sospesi ancora oggi tra emergenze e crack strutturali, che costano circa un milione di euro all’anno alle casse del Comune, e una riqualificazione edilizia, che per i costi, sarebbe possibile solo con una joint venture pubblico-privato, capace di trasformare questo moloch del degrado in un modello di rigenerazione urbana, oltre che sociale. È stato questo il tema dell’unico punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di Caivano, che ha visto la presenza del prefetto di Napoli Michele Di Bari e quella del commissario straordinario Fabio Ciciliano, rappresentanti dello Stato che per le rispettive prerogative e ruoli hanno contribuito in maniera decisiva alla rinascita di Caivano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Caivano, il nuovo Parco Verde con un patto pubblico-privati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caivano, stupri al Parco Verde: «Condanne definitive»Due uomini sono stati condannati in via definitiva per aver stuprato due bambine nel Parco Verde di Caivano.

“Villa Andersen” restituita ai cittadini del Parco Verde a CaivanoLa villa nel Parco Verde di Caivano è stata restituita ai cittadini dopo essere stata abbandonata per mesi.

Temi più discussi: Il taglio del nastro del nuovo Parco verde di Caivano e un deserto tutto intorno; ascensori parco verde; Peppino Di Capri, il ricordo di padre Maurizio Patriciello: Un amico vero, mi aiutò nella battaglia per la Terra dei Fuochi; Don Patriciello ricorda Peppino di Capri: Un'amicizia nata dalla Terra dei Fuochi.

Abbiamo dato il via, oggi 24 Giugno, alla Giornata nazionale delle Periferie assieme ai bambini di Caivano, a Don Maurizio Patriciello e alle Forze dell’Ordine. Il 24 Giugno 2014 veniva uccisa a Parco Verde, dopo mesi di violenze, la piccola Fortuna Loffredo, x.com

Caivano, il nuovo Parco Verde con un patto pubblico-privatiGli scenari futuri del Parco Verde di Caivano: 750 alloggi, sospesi ancora oggi tra emergenze e crack strutturali, che costano circa un milione di euro all’anno alle casse del Comune, e ... ilmattino.it

Camorra a Caivano, blitz a Parco Verde: arresti per la stesa armata del 27 settembre 2025Nuovo colpo alle attività della criminalità organizzata nell’area nord di Napoli, dove le forze dell’ordine hanno eseguito tre arresti legati alla stesa armata avvenuta il 27 settembre 2025 tra ... ilmessaggero.it