Torna a vivere l' oasi verde del Grand Hotel | c' è la data ufficiale per la riapertura del parco

Notizia in breve

Il parco dell'oasi verde del Grand Hotel riapre il 15 maggio. La riapertura segna la fine dei lavori di ristrutturazione iniziati alcuni mesi fa. Durante il fine settimana, sarà possibile accedere all’area per passeggiate, attività all’aperto e degustazioni di prodotti locali. La struttura invita i visitatori a godersi il nuovo spazio, dedicato a relax e natura. La data di riapertura è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.