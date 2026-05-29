Torna a vivere l' oasi verde del Grand Hotel | c' è la data ufficiale per la riapertura del parco

Da forlitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il parco dell'oasi verde del Grand Hotel riapre il 15 maggio. La riapertura segna la fine dei lavori di ristrutturazione iniziati alcuni mesi fa. Durante il fine settimana, sarà possibile accedere all’area per passeggiate, attività all’aperto e degustazioni di prodotti locali. La struttura invita i visitatori a godersi il nuovo spazio, dedicato a relax e natura. La data di riapertura è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori.

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Un lungo fine settimana all'insegna della natura, del benessere e del buon cibo nel cuore della Romagna. Il Grand Hotel Terme della Fratta riapre ufficialmente le porte del suo parco a partire da sabato 30 maggio, proponendo un calendario di appuntamenti per l'intero ponte della Festa della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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