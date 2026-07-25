Migliaia di attivisti No Tav hanno lasciato Venaus, in Val di Susa, per dirigersi verso i cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione. Durante il percorso, si sono verificati scontri con le forze di polizia, con lancio di pietre e bombe carta. La situazione resta tesa, con tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine lungo il percorso.

AGI - Alcune migliaia di attivisti No Tav sono partiti da Venaus, in Val di Susa, sede del festival Alta Felicità, per raggiungere i cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione. Ad aprire il corteo lo striscione " C'eravamo, ci siamo, ci saremo. Ora e sempre No Tav ". Alla vigilia il prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, aveva imposto il divieto di avvicinarsi alle autostrade e ai cantieri dell'Alta velocità, di coprirsi il volto e possedere bottiglie di vetro, mentre la questura aveva emesso 14 tra daspo urbani e fogli di via da Venaus. Gli scontri tra No Tav e polizia. In precedenza una parte di manifestanti stava marciando verso il presidio dei Mulini e aveva abbattuto i primi jersey, gli sbarramenti che delimitano l'area. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Nuovi scontri tra No Tav e polizia, lanciate pietre e bombe carta

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Bologna, scontri tra manifestanti e polizia al corteo per la morte di Fakir

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