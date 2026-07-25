Nuove banconote la BCE punta a identità europea ed elementi naturali per il cambio look del 2026

La Banca Centrale Europea ha annunciato che entro la fine del 2026 le banconote in circolazione saranno aggiornate con un nuovo design. Il nuovo aspetto delle banconote includerà elementi che richiamano l’identità europea e simboli della natura. La decisione è stata comunicata da Christine Lagarde, presidente della BCE. La modifica riguarda le banconote in uso quotidiano, senza specificare dettagli sui motivi o le motivazioni dietro il cambio di look.

La Banca Centrale Europea ha messo nero su bianco: le banconote che usiamo ogni giorno avranno un volto nuovo entro la fine del 2026. Ad annunciarlo è stata Christine Lagarde. Dieci concept arrivati in finale, scelti tra più di 1.200 candidature. Ora si attende la versione definitiva. Il messaggio è chiaro: meno simboli astratti, più storie europee da raccontare. Personaggi e paesaggi al posto delle finestre. La BCE ha deciso di puntare su due direttrici: il patrimonio culturale e l’ambiente naturale. Fiumi e uccelli faranno da filo conduttore. Ecco chi, secondo la selezione interna, potrebbe finire sulla carta moneta: • Taglio da 5: Maria Callas. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Banconote in euro, quali saranno i volti noti sui vari tagli

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