La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Nel frattempo, la presidente ha mostrato i bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro, che sono dieci in totale. È stata avviata una consultazione pubblica online, aperta fino al 21 settembre, per raccogliere eventuali commenti o suggerimenti sulla nuova emissione.

I bozzetti finalisti per la prossima serie di banconote in euro sono dieci. La Bce ha lanciato una consultazione pubblica online aperta fino al 21 settembre. Bce spiega che le proposte sono basate su due temi – ‘Cultura europea’ e ‘Fiumi e uccelli’ – e sui relativi motivi grafici. Il Consiglio direttivo dovrebbe selezionare il progetto definitivo entro la fine dell’anno, sulla base delle valutazioni della giuria del concorso, di un’analisi tecnica e dei risultati di due sondaggi, uno aperto ai cittadini e uno condotto su un campione rappresentativo dell’area euro. La nuova serie sarà poi sottoposta a ulteriori sviluppi e test prima della produzione e entrerà in circolazione negli anni successivi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bce: tassi invariati. E Lagarde presenta i bozzetti per le nuove banconote dell’euro

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