La Banca centrale europea ha presentato le proposte di design per le nuove banconote in euro, che celebrano la cultura europea. I bozzetti mostrano personaggi riconoscibili e simboli culturali, riflettendo l’identità continentale. La presidente della BCE ha sottolineato che i disegni rappresentano valori e tradizioni condivise. Le nuove banconote sono state illustrate in un evento a Francoforte, con la presentazione di alcuni bozzetti che raffigurano figure e simboli europei.

(Agenzia Vista) Francoforte, 23 luglio 2026 "E questi bozzetti che vedete qui, e sono certa che riconoscerete alcuni di questi personaggi lassù, queste proposte di design racchiudono quella cultura. Ha richiesto una scelta, come potete immaginare, e ce n'era un'ampia disponibilità." Così la presidente della Bce, Christine Lagarde alla conferenza stampa dopo il Consiglio direttivo della Bce. Courtesy: European Central Bank Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Lagarde (Bce) svela le proposte per le nuove banconote euro: Celebrano la cultura europea

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