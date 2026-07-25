Giovedì 24 luglio, il portiere della Nazionale si è sposato nella chiesa Madre di San Giorgio Martire, a Locorotondo, in Puglia. La cerimonia è stata seguita da una festa in una masseria del 1400, con numerosi invitati vip. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in questa località, con un rito religioso e una successiva ricezione tra amici e familiari. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle normative vigenti.

G ianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati venerdì 24 luglio, nella chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo, nel cuore della Valle d’Itria. Per il portiere della Nazionale e capitano del Manchester City, e per la sua compagna dal 2016, quello di ieri era però solo il secondo sì. Il primo, quello legale, i due se l’erano già detto in gran segreto all’inizio di maggio, con un rito civile celebrato nella loro Castellammare di Stabia, città in cui entrambi sono nati e cresciuti. Matrimonio stile country glam: abiti da sposa e invitata PE2026. guarda le foto Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, le nozze a Locorotondo. Il centro storico del borgo pugliese si è riempito fin dal mattino di curiosi e tifosi, assiepati per ore dietro le transenne posizionate per garantire l’accesso agli invitati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nozze in Puglia per il portierone della Nazionale. La cerimonia in chiesa e poi la festa in una masseria del '400 con tanti invitati vip

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La cerimonia a Locorotondo, il ricevimento a Fasano e gli ospiti vip attesi alle nozze del capitano della Nazionale italianaIl portiere del Manchester City e capitano della nazionale italiana si sposerà il 24 luglio a Locorotondo, in Puglia.

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