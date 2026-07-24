Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposeranno in Puglia, con una cerimonia religiosa nel centro storico di Locorotondo. La coppia ha già celebrato un rito civile a maggio a Castellammare di Stabia, riservato a familiari e amici stretti. La festa di nozze si svolgerà in una masseria e coinvolgerà circa 250 invitati. La cerimonia religiosa si terrà nel tardo pomeriggio, in un evento pubblico nel cuore del paese.

Dopo il rito civile celebrato all’inizio di maggio, a Castellammare di Stabia, in forma strettamente privata alla presenza dei familiari e degli amici più stretti, la coppia pronuncerà il tradizionale sì in una cerimonia religiosa organizzata nel tardo pomeriggio, nel cuore del centro storico di Locorotondo. Un luogo dal fascino senza tempo, con le sue stradine bianche, i balconi fioriti e le caratteristiche «cummerse», i tetti spioventi che rendono unico il profilo del borgo. Le nozze saranno celebrate nell’antica chiesa Madre di San Giorgio Martire, uno dei simboli del borgo pugliese. Per l’occasione il Comune ha predisposto uno speciale... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sposano in Puglia: la festa di paese, la masseria e 250 invitati. Tutti i dettagli del matrimonio

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Gianluigi Donnarumma si sposa tutti i dettagli del matrimonio

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