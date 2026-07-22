Il portiere del Manchester City e capitano della nazionale italiana si sposerà il 24 luglio a Locorotondo, in Puglia. La cerimonia si terrà nel centro storico del paese, mentre il ricevimento si svolgerà a Fasano. Sono attesi numerosi ospiti, tra cui personalità note del mondo dello sport e dello spettacolo. La coppia ha scelto di celebrare l’evento nella regione, con una cerimonia in una location storica e un ricevimento in una struttura di lusso.

G ianluigi “Gigio” Donnarumma, portiere del Manchester City e capitano della Nazionale italiana, e la compagna Alessia Elefante pronunceranno il loro sì venerdì 24 luglio nel cuore della Valle d’Itria. Una giornata speciale costruita in due luoghi diversi simbolo della Puglia: il rito religioso nel borgo di Locorotondo e il ricevimento sul mare di Fasano. A curare ogni dettaglio è la wedding planner Valentina Carella, già scelta in passato da diverse coppie vip. Stile country glam: gli abiti da sposa e da invitata. guarda le foto La storia d’amore: da Castellammare di Stabia a Manchester. La storia d’amore tra Gigio e Alessia è iniziata nel 2016. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cerimonia a Locorotondo, il ricevimento a Fasano e gli ospiti vip attesi alle nozze del capitano della Nazionale italiana

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