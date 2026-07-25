Nozze Donnarumma | Haaland fa la viking row Pio&Amedeo show Sfera tutto quello che è successo

Durante il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia si sono svolti vari eventi. Erano presenti calciatori come Haaland, che ha eseguito una danza vichinga, e artisti come Pio e Amedeo, che hanno intrattenuto gli ospiti. Sono stati inoltre eseguiti spettacoli con musica di Sfera Ebbasta. La cerimonia ha combinato elementi di eleganza e tradizione pugliese, con momenti di intrattenimento e spettacolo, davanti a un pubblico di invitati.

Un matrimonio da favola che ha unito sfarzo, eleganza, e lusso, a un po' di tradizione pugliese e leggerezza: Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto "sì" nella magnifica cornice della Valle d'Itria, tra Locorotondo e Fasano, trasformando l'evento in un vero e proprio festival blindato e ricchissimo di colpi di scena che ha fatto impazzire il mondo del gossip e dello sport. Tra parterre stellari, dettagli curati nei minimi dettagli e una festa che è proseguita fino alle prime luci dell'alba, la coppia ha saputo regalare agli ospiti un'esperienza davvero indimenticabile e ricca di emozioni uniche. La festa... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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HAALAND SHOW AL MATRIMONIO DI DONNARUMMA | Guardatelo con la sua Viking Row

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