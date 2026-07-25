Nozze di Donnarumma la notte delle stelle | Haaland trascina la festa Sfera e Ozuna fanno esplodere il matrimonio

Da bari.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La festa si è trasformata in un vero show internazionale. Dopo il ricevimento, il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante ha cambiato volto, regalando agli invitati una lunga notte di musica dal vivo, balli e momenti destinati a diventare virali.Ad aprire le esibizioni è stato Sfera Ebbasta, che ha infiammato la pista con alcuni dei suoi successi, cantando a pochi metri dagli ospiti e trasformando la location in un concerto esclusivo. Smartphone alzati e coro generale hanno accompagnato l’esibizione del trapper milanese. Tra i protagonisti della serata anche Erling Haaland. L’attaccante norvegese del Manchester City si è... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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