Haaland con il tamburo e Sfera Ebbasta al matrimonio pugliese | le immagini pazzesche dal matrimonio di Donnarumma

Durante il matrimonio di Donnarumma e Elefante, che si è svolto venerdì 24 luglio tra le colline di Locorotondo, si sono visti alcuni momenti sorprendenti. Ha partecipato alla cerimonia il calciatore Haaland, che ha suonato il tamburo, e anche il rapper Sfera Ebbasta è stato presente. La celebrazione si è tenuta in una masseria pugliese, creando un’atmosfera intima e tradizionale. Le immagini condivise mostrano questi eventi inaspettati durante l’evento.

Tra le colline di Locorotondo e il fascino discreto delle masserie pugliesi, il matrimonio di Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante celebrato venerdì 24 luglio ha regalato momenti che nessuno si sarebbe aspettato. E quando pensi a un matrimonio tradizionale italiano, con il calore del Sud e l’eleganza delle cerimonie tra trulli e ulivi secolari, l’ultima cosa che ti aspetti è di vedere decine di invitati seduti per terra che simulano una remata vichinga. Eppure è esattamente quello che è successo. Il protagonista inaspettato della serata non è stato né lo sposo né le star musicali presenti, ma Erling Haaland. Il norvegese, trascinatore della sua nazionale ai Mondiali 2026, ha portato in Puglia un pezzo della sua cultura: la celeberrima Viking Row, quella coreografia diventata simbolo globale norvegese durante la competizione mondiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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