Al matrimonio di Donnarumma, Sfera Ebbasta ha eseguito una canzone mentre Haaland ha suonato il tamburo. La festa ha visto anche l’esibizione di Ozuna e una performance dalla Viking Row, diretta dal calciatore norvegese. Le riprese mostrano la festa animata con musica dal vivo e momenti di intrattenimento tra gli ospiti. La serata si è svolta con musica e spettacoli, senza pause, evidenziando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Dalla Viking Row "diretta" da Erling Haaland alle esibizioni di Ozuna e Sfera Ebbasta, al matrimonio di Donnarumma non ci si è certo annoiati: guarda il filmato. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Matrimonio Donnarumma: Sfera Ebbasta canta e Haaland prende il tamburo!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Haaland al matrimonio di Donnarumma: acclamato fuori dalla chiesaAl matrimonio di Donnarumma e Alessia, Haaland è stato acclamato fuori dalla chiesa di Locorotondo in Puglia.

Donnarumma e Alessia Elefante, il matrimonio dell’anno è arrivato: Haaland e Guardiola fanno sognare i tifosiIl portiere della nazionale e del Manchester City si sposerà ufficialmente il 24 luglio 2026 nella Valle d’Itria, in Puglia.

Temi più discussi: Matrimonio Donnarumma: Sfera Ebbasta canta e Haaland prende il tamburo!; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, le foto del matrimonio in Puglia: dieci anni d’amore, rose bianche e una notte di festa; Gigio Donnarumma e Alessia Elefante le foto del matrimonio in Puglia | dieci anni d’amore rose bianche e una notte di festa.

Dalla cerimonia nella chiesa di San Giorgio Martire alla festa in una masseria tra gli ulivi, il racconto delle nozze di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: il bacio davanti al piccolo Leo, gli ospiti del mondo del calcio e le esibizioni di Sfera Ebbasta e Ozuna x.com

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, le foto del matrimonio in Puglia: dieci anni d’amore, rose bianche e una notte di festaÈ arrivato il momento tanto atteso del matrimonio fra Gianluigi (Gigio) Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale italiana, e la compagna di una vita, Alessia Elefante. Ed è la magia ... vanityfair.it

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante, tutto pronto per il matrimonio: dalla location ai super ospitiÈ il giorno del matrimonio di Gigio Donnarumma e Alessia Elefante: dalla location blindata agli ospiti vip, cosa sappiamo. donnaglamour.it