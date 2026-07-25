novellara ferito da muletto alla latteria sociale

Un uomo di 59 anni è stato ferito alla gamba destra da un muletto in movimento all’interno della latteria sociale San Giovanni, alla periferia di Novellara. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in strada Levata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche sull’accaduto.

Novellara (Reggio Emilia), 25 luglio 2026 – Un grave infortunio sul lavoro si è verificato nella prima mattinata di oggi alla latteria sociale San Giovanni, alla periferia di Novellara, in strada Levata, dove un uomo di 59 anni è stato colpito alla gamba destra da un muletto in manovra, all’interno dell’azienda casearia. E’ accaduto verso le sette. Sono stati i suoi colleghi a dare subito l’allarme ai soccorsi, facendo intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale insieme al personale dell’automedica. Le condizioni del lavoratore sono apparse da subito piuttosto serie, in quanto il muletto aveva provocato una vasta ferita alla gamba, con forte sanguinamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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