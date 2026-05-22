Novellara ferito nel ribaltamento del trattore

Nella mattinata di oggi, poco dopo le 9, i soccorritori sono intervenuti nelle campagne tra Novellara e Campagnola, in località San Giovanni, a causa di un incidente con un trattore. L'utensile agricolo si è ribaltato su un fianco mentre era in movimento lungo via Arginone. Un uomo è rimasto ferito nell’incidente e le forze di soccorso si sono mobilitate sul posto per prestare assistenza e valutare le condizioni del coinvolto.

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Novellara (Reggio Emilia), 22 maggio 2026 -Soccorsi mobilitati in forze in mattinata, poco dopo le 9, per un incidente accaduto nelle campagne tra Novellara e Campagnola, in località San Giovanni, dove un trattore si è ribaltato su un fianco mentre stava percorrendo via Arginone. Ne è rimasto coinvolto un agricoltore in pensione di 76 anni, abitante a Campagnola. Improvvisamente si è ribaltato un trattore con a rimorchio un attrezzo agricolo. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, l’automedica della Bassa, oltre all’elisoccorso di Parma, atterrato in un campo vicino al luogo dell'incidente.. Il conducente, dopo le prime cure, è stato portato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio con traumi ritenuti piuttosto seri, pur se appariva cosciente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Novellara, ferito nel ribaltamento del trattore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INCIDENTE CON UN MEZZO AGRICOLO come funziona il risarcimento Sullo stesso argomento Ferito nel ribaltamento del trattoreVicchio (Firenze), 31 marzo 2026 – Un uomo è rimasto ferito nel ribaltamento del suo trattore nel comune di Vicchio (provincia di Firenze), in... Bucchianico in lutto per Emiliano Di Renzo: domenica i funerali del 50enne morto nel ribaltamento del trattoreBucchianico si prepara a dare l’ultimo saluto a Emiliano Di Renzo, vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne di contrada...