Norris si gode la pole | Dura stare davanti alle Ferrari | Hamilton amaro | Eravamo i più veloci

L'incidente di Verstappen nel finale del Q3 con una bandiera gialla ha influenzato le qualifiche, ma Norris è riuscito comunque a conquistare la pole position. Nonostante abbia rallentato leggermente, il pilota ha superato Hamilton, che si era dichiarato il più veloce. La bandiera gialla potrebbe aver frenato anche Antonelli, che si trovava nelle prime posizioni. Norris si è detto soddisfatto della sua prestazione, evidenziando la difficoltà di stare davanti alle Ferrari.

L'esposizione di una bandiera gialla nel finale del Q3 per un testa coda di Verstappen non ha impedito a Norris, che pure ha alzato un po' il piede, di strappare la pole ad Hamilton, mentre ha probabilmente frenato Antonelli. La Fia però ha penalizzato Sir Lewis di tre posizioni per 'impeding', avendo intralciato l'auto di Piastri al termine del suo giro. Il 44 Ferrari dunque partierà dalla quinta casella invece che dalla seconda. La classifica finale della Q3 vede dunque: Norris, Leclerc e Piastri, poi Verstappen, Hamilton e Antonelli. Poi la settima posizione finisce a George Russel, l'ottava di Isack Hadjar con la Red Bull, Quinta fila per Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg "Sono felicissimo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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