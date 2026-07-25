Durante le FP3 del Gran Premio di Ungheria, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo con 1’17’’939, battendo Hamilton e Antonelli. La McLaren ha mostrato miglioramenti rispetto alle sessioni precedenti. Norris ha dominato il terzo turno di prove libere, grazie a un secondo settore molto veloce. Hamilton e Antonelli si sono piazzati alle spalle, senza superare il pilota della McLaren. La sessione si è conclusa con Norris in prima posizione.

Ritrova linfa la McLaren nella terza sessione di prove libere nel weekend di Formula 1 in Ungheria, Lando Norris fa segnare il miglior tempo in 1’17’’939 grazie ad un secondo settore di altissimo livello. Si difende la Ferrari, con Lewis Hamilton secondo a +0.117 e con Leclerc quarto a +0.352. In mezzo alla rossa c’è Andrea Kimi Antonelli, terzo tempo per lui nella simulazione qualifica, staccato di +0.129 dal leader., Sorpresa nella terza sessione di Libere di Formula 1 in Ungheria, Lando Norris è magistrale nel secondo settore e fa segnare il miglior tempo in 1’17’’939. Dopo la prima parte di sessione condizionata dalla bandiera rossa causata dalla Cadillac ferma di Sergio Perez, i top team iniziano nell’ultima mezz’ora con la simulazione qualifica in vista del Q1 al via alle ore 16. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - È bagarre per la pole: Norris si prende le FP3 davanti a Hamilton e Antonelli

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