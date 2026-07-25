Lando Norris ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria. Durante la sessione, è stato il pilota più rapido e ha mostrato di avere una McLaren competitiva. Norris ha dichiarato di essere tornato al massimo delle sue capacità e ha sottolineato l’importanza di partire davanti in gara. La Ferrari si trova a poca distanza, ma la priorità rimane la posizione di partenza.

Prima fila conquistata e consapevolezza di avere tra le mani una McLaren competitiva. Lando Norris si gode la pole position ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, al termine di una giornata nella quale è stato costantemente il riferimento del gruppo. Il britannico ha imposto il proprio ritmo sin dalle prove libere del mattino, per poi confermarsi il più veloce in tutte le fasi della qualifica, culminate con il miglior tempo in Q3. Al termine della sessione, Norris ha sottolineato la soddisfazione per una prestazione costruita passo dopo passo, evidenziando anche il contributo degli aggiornamenti portati dalla McLaren nel weekend magiaro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lando Norris si gode la pole in Ungheria: “Sono tornato al top. Ferrari vicina, ma partire davanti è fondamentale”

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