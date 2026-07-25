Lando Norris ha ottenuto la pole position al Gran Premio di Ungheria, battendo di soli 12 millesimi di secondo Lewis Hamilton. Charles Leclerc si è piazzato terzo, davanti a un altro pilota. La Ferrari si è mostrata molto competitiva sull’Hungaroring, dove le curve favoriscono l’aerodinamica delle vetture rosse. Norris partirà davanti a tutti nella gara di domani.

Per un soffio, per 12 millesimi di secondo, Lando Norris strappa la pole position del gran premio di Ungheria a Lewis Hamilton. Al terzo posto c’è l’altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, a dimostrazione che le Rosse sul circuito dell’Hungaroring sono velocissime e a loro agio per le tante curve che esaltano l’aerodinamica delle Rosse. Le due giornate di prove sono state dominate da Hamilton e Leclerc, ma proprio all’ultimo giro della Q3 Norris ha piazzato il giro vincente, anche per la strana scelta del box Ferrari di far uscire per primi Hamilton e Leclerc che avevano già fatto ottimi tempi nella Q2. I due ferraristi nella Q3 non sono riusciti a migliorare e così Norris uscito per penultimo dietro soltanto al compagno di squadra Piastri, ha potuto beffare Hamilton senza che l’inglese avesse la possibilità di replicare. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Pole di Norris, Hamilton beffato Leclerc è terzo, poi Antonelli

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