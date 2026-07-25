Lando Norris ha ottenuto la pole position nel Gran Premio d’Ungheria 2026, battendo Hamilton all’ultimo giro delle qualifiche. In seconda fila sono stati piazzati Leclerc e Antonelli. Norris ha concluso la sessione con il miglior tempo, superando gli altri piloti in pista. La qualifica si è conclusa con questa sorpresa, mentre Hamilton ha concluso la sessione in seconda posizione. Norris ha preceduto gli altri concorrenti nella griglia di partenza di questa gara.

Lando Norris fa una magia all’ultimo giro della qualifica e si aggiudica una clamorosa pole position per il Gran Premio d’Ungheria 2026, undicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si tratta della diciassettesima partenza al palo della carriera per il pilota inglese della McLaren (la prima da Las Vegas 2025), che ha avuto il merito di battere le Ferrari nel momento clou del sabato all’Hungaroring. Il campione iridato in carica ha beffato Lewis Hamilton per 12 millesimi, mentre l’altro ferrarista Charles Leclerc si è dovuto accontentare del terzo posto e domani sarà chiamato ad una gara d’attacco per inseguire il successo. Seconda fila in griglia completata dalla Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli, che ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - F1, Lando Norris beffa Hamilton e si prende la pole a Budapest. In seconda fila Leclerc e Antonelli

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