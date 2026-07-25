Caso Alemanno il ministero ritira il ricorso su sei giorni di carcere contro l’ex sindaco | Nordio non era stato informato

Il Ministero della Giustizia ha ritirato il ricorso contro la riduzione di sei giorni di carcere per l’ex sindaco di Roma, dopo che era stato denunciato. La decisione è stata comunicata poche ore dopo la denuncia dell’ex primo cittadino. Il ministero ha dichiarato che il ministro non era stato informato dell’impugnazione. Contestualmente, è stata avviata un’indagine interna sulla gestione della pratica.

Prima la denuncia di Gianni Alemanno, poi la retromarcia del Ministero della Giustizia. Nel giro di poche ore il caso del ricorso in Cassazione contro la riduzione di sei giorni della pena concessa all’ex sindaco di Roma si è chiuso con l’annuncio della revoca dell’impugnazione e con l’apertura di un’indagine interna. «Il ministro Nordio non era al corrente del ricorso, ora è revocato». «Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non era al corrente della proposizione del ricorso in Cassazione ». Con una nota il Ministero prende le distanze dall’iniziativa avviata contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva riconosciuto a Gianni Alemanno uno sconto di sei giorni di pena per le condizioni di detenzione ritenute inumane. 🔗 Leggi su Open.online

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