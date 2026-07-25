Il Ministero della Giustizia ha ritirato il ricorso in Cassazione contro la riduzione di sei giorni della pena inflitta a un ex sindaco dal Tribunale di Sorveglianza. Contestualmente, è stata avviata un'inchiesta interna per approfondire la decisione. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario relativo a un periodo di detenzione. Nessuna comunicazione è stata data sui motivi del ritiro del ricorso o sui risultati dell’indagine interna.

Il Ministero della Giustizia ha deciso di ritirare il ricorso presentato in Cassazione contro la riduzione di sei giorni della pena concessa a Gianni Alemanno dal Tribunale di Sorveglianza. La vicenda si è chiusa dopo la denuncia pubblica dell’ex sindaco di Roma, che aveva parlato del rischio di un ritorno in carcere per scontare quei giorni aggiuntivi. Il dicastero guidato da Carlo Nordio ha spiegato che il ministro non era stato informato dell’iniziativa giudiziaria e ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per chiarire come sia stato possibile presentare l’impugnazione senza il suo coinvolgimento. La decisione del ministero è... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Alemanno, il ministero ritira il ricorso sui sei giorni di carcere e apre un’inchiesta interna

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