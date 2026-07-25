Due operai sono saliti su una gru in un cantiere di via Galvani a Settimo Milanese per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. I lavoratori lamentano di non aver ricevuto lo stipendio da mesi e hanno deciso di salire sulla struttura per manifestare la loro protesta. La situazione è stata segnalata alle autorità, senza ulteriori sviluppi sui tempi di risoluzione. Nessuna informazione è stata fornita sulle eventuali trattative in corso.

Arrabbiati, ma non rassegnati, "non ci pagano ma mesi". Ieri pomeriggio due operai sono saliti su una gru in un cantiere di via Galvani a Settimo milanese per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. E’ successo intorno alle quattordici e trenta. I due lavoratori di 22 e 35 anni, entrambi di nazionalità kosovara, sono saliti sulla gru di cantiere alta 30 metri, si sono seduti sul braccio per denunciare pubblicamente il mancato pagamento degli stipendi minacciando di gettarsi giù. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112 che ha inviato sul posto i vigili del fuoco di Milano, i carabinieri della Compagnia di Corsico e un’ambulanza del 118 a scopo precauzionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Non veniamo pagati da mesi". Protesta sulla gru di due operai

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