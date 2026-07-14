A Rimini, un operaio si è arrampicato su una gru di un cantiere in zona sud, minacciando di lanciarsi. L’uomo ha riferito di non aver ricevuto lo stipendio da quattro mesi e si trova in cima alla struttura da ore, con temperature di 36 gradi. La gru si trova a 25 metri di altezza, mentre i soccorritori sono sul posto per tentare di gestire la situazione. Il cantiere riguarda la costruzione di un asilo nido finanziato con fondi del Pnrr.

Tensione e apprensione a Rimini in un cantiere della zona sud della città. Un operaio dipendente di una ditta edile di Milano è salito in cima ad una gru al 25 metri installata per lavorare alla costruzione di un asilo nido pubblico in corso di realizzazione grazie ai fondi del Pnrr. L’operaio non accenna a voler scendere. Sono trascorse più di quattro ore dal momento in cui era salito sotto un sole cocente e le temperature torride che superano i 35 gradi. L’operaio lamenta il mancato pagamento di quattro stipendi e la mancata regolarizzazione di altri quattro dipendenti tutti egiziani. Di prima mattina gli operai si erano posizionati di fronte ai cancelli bloccando il cantiere. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Rimini.

© Corrieredibologna.corriere.it - Rimini, operaio sale su una gru del cantiere Pnrr e minaccia di buttarsi: «Stipendi non pagati da quattro mesi, è lì da ore e ci sono 36 gradi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rimini, operaio sale sulla gru

Notizie e thread social correlati

Milano, sale su una gru a 100 metri d'altezza e minaccia di buttarsi: dopo una trattativa durata tutta notte la polizia lo salvaUn uomo di 35 anni si è arrampicato su una gru alta oltre cento metri vicino alla stazione Centrale di Milano, minacciando di gettarsi.

Il video dell'operaio salito su una gru a Rimini: la protesta nel cantiere per la costruzione di un nuovo asilo nidoUn operaio si è arrampicato su una gru alta 25 metri in un cantiere di Rimini dedicato alla costruzione di un asilo nido pubblico finanziato con...

Temi più discussi: Usl accende i riflettori sull'evasione fiscale: nuovi strumenti di controllo; Chiesanuova si rifà il look: nuovo marciapiede, bagno pubblico e il murale di Buonenove; Nuova ondata di caldo: la temperatura sale ancora; La Reggenza in visita ufficiale a Montegiardino.

Rimini, protesta per stipendi non pagati. Un lavoratore sale su una gru @TgrRaiER rainews.it/tgr/emiliaroma…. x.com

Rimini, operaio sale su una gru del cantiere Pnrr e minaccia di buttarsi: Stipendi non pagati da quattro mesi, è lì da ore e ci sono 36 gradiIl cantiere per la costruzione di un nuovo asilo nido, la denuncia della Fillea-Cgil: Da mesi gli operai vivevano in una baracca poco lontana dai lavori ... corrieredibologna.corriere.it

Rimini, operaio sale su una gru per protesta e minaccia di buttarsiUn dipendente di 25 anni di nazionalità egiziana, di un cantiere in via Pindemonte a Rimini è salito su una gru per protesta minacciando di gettarsi nel ... newsrimini.it