Protesta a Settimo Milanese due operai si arrampicano su una gru a 30 metri di altezza | Non ci pagano da mesi
Due operai si sono arrampicati su una gru alta 30 metri a Settimo Milanese per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi da mesi. La protesta è iniziata nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, e si è protratta per diverse ore. I lavoratori hanno esposto cartelli e urlato per attirare l’attenzione sulla situazione. La polizia ha seguito l’evento senza intervenire, mentre non sono stati segnalati incidenti o feriti.
Settimo Milanese (Milano), 24 luglio 2026 – "Non ci pagano da mesi". Questo è quanto hanno detto due operai che oggi, venerdì 24 luglio, sono saliti su una gru per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio in via Galvani a Settimo Milanese (provincia di Milano), quando erano passate da poco le 14.30. I CARABINIERI DI CESENA La protesta dei due operai. A dar vita alla clamorosa protesta due giovani lavoratori di nazionalità kosovara, di 22 e 35 anni. I due operai sono saliti su una gru di cantiere (all’altezza di 30 metri), sedendo su un braccio della struttura e minacciando di gettarsi giù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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