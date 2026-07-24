Protesta a Settimo Milanese due operai si arrampicano su una gru a 30 metri di altezza | Non ci pagano da mesi

Notizia in breve

Due operai si sono arrampicati su una gru alta 30 metri a Settimo Milanese per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi da mesi. La protesta è iniziata nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 luglio, e si è protratta per diverse ore. I lavoratori hanno esposto cartelli e urlato per attirare l’attenzione sulla situazione. La polizia ha seguito l’evento senza intervenire, mentre non sono stati segnalati incidenti o feriti.