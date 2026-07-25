La pianista Laura Richaud descrive l’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, un’istituzione che si distingue per il suo ruolo nel perfezionamento di giovani talenti musicali. La scuola, riconosciuta a livello internazionale, ha formato alcuni tra i più promettenti studenti provenienti dal Conservatorio. Richaud sottolinea come il lavoro sulla crescita artistica rappresenti una vera vocazione per chi vi insegna.

La pianista Laura Richaud racconta la storia dell’Accademia di Musica di Pinerolo e Torino, un punto di riferimento internazionale per il perfezionamento dei più grandi talenti usciti dal Conservatorio. La Fondazione, che negli anni ha guidato la carriera di molti musicisti – da Olga Kern ad Alexander Romanovsky – portandoli alla vittoria dei concorsi più prestigiosi, oggi rilancia guardando al futuro con una nuova governance. L'articolo Non Sparate sul Pianista Richaud: «Far fiorire il talento musicale è una vocazione» proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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