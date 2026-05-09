Non Sparate sul Pianista | Bertallot | Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore

Alessio Bertallot narra la sua esperienza come DJ e il ruolo che la manipolazione dei dischi ha avuto nella trasformazione della cultura musicale contemporanea. Ricorda un episodio che illustra chiaramente come questa pratica abbia influenzato le modalità di approccio alla musica. Nel suo racconto, si menziona anche Ezio Bosso, con cui ha condiviso momenti significativi, e come questi abbiano segnato il suo percorso professionale e personale.

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Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio rivelatore. Prima di regalarci un inedito lasciato in eredità dal grande amico Bosso e un esperimento tra jazz e Michael Jackson. «Sparire perché rimanga Cristo», questo il programma che papa Leone XIV un anno fa scolpì nella sua prima omelia da pontefice, quella che pronunciò nella Cappella sistina davanti ai cardinali che lo avevano eletto. E ieri a Pompei, esattamente un anno dopo, ha dato il suo corollario: «Nessuna potenza terrena salverà il mondo, ma solo la potenza divina dell’amore, questa potenza divina dell’amore che Gesù, il Signore, ci ha rivelato e donato.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore» ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Non Sparate sul Pianista | «Macbeth» raccontato da Chiara MutiIn occasione della prima al Teatro Regio di Torino, la regista Chiara Muti ci svela la sua visione del «Macbeth» di Giuseppe Verdi. Leggi anche: Non Sparate sul Pianista | Targa: «I figli del Ring di Wagner da Star Wars a Tolkien» Panoramica sull’argomento E’ Natale, non sparate sul pianistadi Alessandro Pezzella* A Napoli in famiglia in prossimità delle feste natalizie si prepara un pane da forno, il casatiello, un cui nome forse più comprensibile è tortano… e non ne conosco altri. Si ... ilfattoquotidiano.it Laura Freddi, che schianto. E che voce! Non sparate sul pianista chiude in bellezzaSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it