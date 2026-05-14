Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot | Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore

Alessio Bertallot ha condiviso la sua esperienza come dj, parlando dell’evoluzione di questa figura e dell’importanza della manipolazione dei dischi nella cultura contemporanea. Ha ricordato momenti significativi legati alla musica e alla sua carriera, menzionando anche la presenza di Ezio Bosso nel suo percorso. Nel suo racconto, spicca un esempio che mette in luce il ruolo centrale del dj e della musica nella società attuale.

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Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio rivelatore. Prima di regalarci un inedito lasciato in eredità dal grande amico Bosso e un esperimento tra jazz e Michael Jackson. Alberto Gurrisi ci guida alla scoperta dell’organo Hammond, uno strumento che ha fatto la storia, dal rock al jazz. E ci parla del suo grande maestro, Franco Cerri, che verrà ricordato al Blue Note di Milano con un concerto speciale il 31 maggio. Luciano Linzi racconta la storia della Casa del Jazz di Roma, sorta in una villa confiscata alla Banda della Magliana. Con la fine degli scavi e delle indagini si chiude l’ultimo capitolo del Romanzo criminale.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Non Sparate sul Pianista | Alessio Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Non Sparate sul Pianista | Bertallot: «Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore»Alessio Bertallot racconta l'evoluzione del dj e l'impatto della manipolazione dei dischi sulla cultura del nostro tempo, con un piccolo esempio... Leggi anche: Non Sparate sul Pianista | Targa: «I figli del Ring di Wagner da Star Wars a Tolkien» Argomenti più discussi: Non Sparate sul Pianista | Bertallot: Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore; Il Diavolo oggi riveste Prada per mostrarci cosa è andato perso; Non Sparate sul Pianista | Bertallot | Una vita da dj con Ezio Bosso nel cuore; Bologna ricorda Ezio Bosso | in San Petronio un concerto per la pace Il ricavato per Emergency. E’ Natale, non sparate sul pianistadi Alessandro Pezzella* A Napoli in famiglia in prossimità delle feste natalizie si prepara un pane da forno, il casatiello, un cui nome forse più comprensibile è tortano… e non ne conosco altri. Si ... ilfattoquotidiano.it