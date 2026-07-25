Le Tre Cime di Lavaredo sono state protagoniste di lunghe file di turisti in coda, con immagini che sono diventate virali. L’assessore ha commentato lo scenario, sottolineando che “non si può vivere di sassi”. La formazione rocciosa, visibile tra il Veneto e l’Alto Adige, è tra le mete più visitate al mondo, attirando visitatori da ogni parte. Le file si sono protratte per ore, rendendo evidente il sovraffollamento nella zona.

Il profilo inconfondibile di roccia chiara che si staglia contro il cielo fa delle Tre Cime di Lavaredo, al confine tra Veneto e Alto Adige, una delle cartoline naturali più ricercate al mondo. Un paesaggio iconico delle Dolomiti che oggi si ritrova a fare i conti con le dinamiche del turismo digital e e dell’obbligo del ricordo fotografico. Nei giorni scorsi, i social network hanno amplificato le immagini di lunghissime file di visitatori in attesa delle navette in partenza da Misurina, dirette al parcheggio del rifugio Auronzo. Un affollamento che, dopo i video dei “turisti formiche” dello scorso anno al Seceda, solleva nuovi interrogativi sulla tenuta della montagna di fronte all’assalto dell’overtourism. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non si può vivere di sassi”: le immagini impressionanti delle file chilometriche di turisti in coda per le Tre Cime di Lavaredo sono virali, lo sfogo dell’assessore

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