Tre Cime di Lavaredo file interminabili di turisti nonostante il numero chiuso | Afflusso record siamo preoccupati
Una lunga fila di turisti si è formata in attesa delle navette da Misurina alle Tre Cime di Lavaredo, nonostante il limite di accesso stabilito. Un video diffuso nelle ultime ore mostra un affollamento esteso e condizioni di assembramento. La situazione è considerata rischiosa e ha portato a preoccupazioni tra gli operatori locali. La presenza di molte persone ha creato code che si sono protratte per diverse ore.
Una lunga e pericolosa coda di persone in attesa per imbarcarsi sulle navette che da Misurina portano alle Tre Cime di Lavaredo. Un video che impazza nelle ultime ore mostra una situazione di assembramento e di assalto da parte dei turisti che non lascia tranquillo nessuno. A provocare la fila dopo il parcheggio scambiatore sarebbero state una serie di circostanze: il bel tempo dopo tre giorni di pioggia che ha consentito a molti escursionisti di avventurarsi verso le vette, le lunghe procedure per acquistare il ticket di viaggio e i pochi posti a disposizione sulle navette. Da tempo in quella zona poco distante da Cortina si ragiona se... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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Overtourism, alle Tre Cime di Lavaredo la coda infinita per i bus navetta: il videoUna lunga fila di escursionisti attende di salire alle Tre Cime di Lavaredo, come mostrato in un video ripreso sopra Misurina, in provincia di...
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Per salire sulle Tre Cime di Lavaredo con il bus la situazione è ai limiti del sostenibile con file di 3 ore per salire in cima fino al rifugio Auronzo.. un fiume di persone, in questi casi meglio andare in posti più isolati Video di Katia Tafner #montagn facebook
Una vista mozzafiato sulle Tre Cime di Lavaredo, forse una delle più belle in assoluto, dal Lastron dei Tre Scarperi sopra il Rifugio Locatelli Atemberaubender Blick auf die Drei Zinnen – vielleicht der schönste überhaupt – von der Schusterplatte x.com
Public transport to Tre Cime di Lavaredo in mid October (Dobbiaco/Toblach) reddit
Tre Cime di Lavaredo, accessi su prenotazione per frenare l'overtourismL'ingresso avviene attraverso un casello automatizzato e prevede il pagamento del pedaggio. I posti disponibili nei parcheggi sono 750. Chi non riesce a prenotare può accedere con mezzi pubblici da fo ... rainews.it
Overtourism, 300 turisti in coda per salire sulle Tre Cime di LavaredoOre di attesa sotto il sole per prendere la navetta da Misurina al rifugio Auronzo: la nuova immagine dell'overtourism alle Tre Cime, rilanciata in poche ore da web e social. Le code sono inziate già ... tg24.sky.it