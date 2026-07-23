Tre Cime di Lavaredo file interminabili di turisti nonostante il numero chiuso | Afflusso record siamo preoccupati

Notizia in breve

Una lunga fila di turisti si è formata in attesa delle navette da Misurina alle Tre Cime di Lavaredo, nonostante il limite di accesso stabilito. Un video diffuso nelle ultime ore mostra un affollamento esteso e condizioni di assembramento. La situazione è considerata rischiosa e ha portato a preoccupazioni tra gli operatori locali. La presenza di molte persone ha creato code che si sono protratte per diverse ore.