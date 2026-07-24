La coda interminabile alla navetta per le Tre Cime l' assessore | Con i social tutti vogliono fotografarle Ma chi si stupisce dimentica che siamo in alta stagione e i nostri sono luoghi turistici non viviamo di pietre

Da vanityfair.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lunga fila di turisti si è formata alla navetta per le Tre Cime di Lavaredo, con molte persone che scattano foto. L'assessore ha commentato che sui social tutti vogliono immortalare i luoghi, sottolineando che si tratta di alta stagione e di un’area turistica. L'anno scorso era stato condiviso un video di turisti in coda al Seceda in Val Gardena; quest'anno, le Tre Cime sono al centro delle immagini.

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L'anno scorso è girato il video dei «turisti formiche» in coda per salire al Seceda in Val Gardena, quest'anno è la volta di un altro dei luoghi «iconici» delle Dolomiti, le Tre Cime di Lavaredo, le più celebri tra le «montagne pallide», al confine tra Veneto e Alto Adige, una vista sensazionale presa quasi a simbolo delle Dolomiti. Ma, proprio per questo, è anche una foto che tutti vogliono fare, un turismo da «souvenir» che sta mettendo alcuni luoghi tra i più belli, dalla città fino ad arrivare, ora, anche in montagna. Così i video postati sui social mostrano una coda di turisti che sembra infinita in attesa della navetta che da Misurina porta al parcheggio delle Tre Cime, a pochi passi dal rifugio Auronzo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La coda interminabile alla navetta per le Tre Cime, l'assessore: «Con i social tutti vogliono fotografarle. Ma chi si stupisce dimentica che siamo in alta stagione e i nostri sono luoghi turistici, non viviamo di pietre»
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