La coda interminabile alla navetta per le Tre Cime l' assessore | Con i social tutti vogliono fotografarle Ma chi si stupisce dimentica che siamo in alta stagione e i nostri sono luoghi turistici non viviamo di pietre

Notizia in breve

Una lunga fila di turisti si è formata alla navetta per le Tre Cime di Lavaredo, con molte persone che scattano foto. L'assessore ha commentato che sui social tutti vogliono immortalare i luoghi, sottolineando che si tratta di alta stagione e di un’area turistica. L'anno scorso era stato condiviso un video di turisti in coda al Seceda in Val Gardena; quest'anno, le Tre Cime sono al centro delle immagini.