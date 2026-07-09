Pietro Arese ha annunciato di aver cambiato allenatore ed essere attualmente in Francia. Ha dichiarato di non aver ancora raggiunto il suo massimo potenziale e di puntare ai 5000 metri in futuro. La sua intervista è stata trasmessa nella nuova puntata di Sprint Zone, disponibile sul canale YouTube di OA Sport. Arese è uno dei rappresentanti dell’atletica italiana.

Nella nuova puntata di Sprint Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, Ferdinando Savarese ha intervistato Pietro Arese, uno dei volti dell’atletica italiana. Il primatista azzurro dei 1500 ha analizzato la sua stagione, soffermandosi sugli obiettivi futuri e sui traguardi raggiunti. L’ultimo periodo: “In questo momento mi trovo a Parigi per un raduno con il mio gruppo. Ad aprile ho cambiato allenatore, è una notizia che è passata in sordina e che non tutti sanno. Il mio nuovo coach è francese ed ora mi alleno qui”. Le ragioni del cambio: “Dopo i Mondiali indoor c’è stata qualche visione diversa del futuro e qualche dibattito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pietro Arese: “Ho cambiato allenatore, sono in Francia. Non ho ancora raggiunto il mio potenziale, i 5000 nel mio futuro”

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