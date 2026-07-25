La Regione ha destinato oltre 15 milioni di euro alla sede dell’Università Parthenope a Nola. I fondi serviranno a realizzare nuovi spazi dedicati alla didattica, a laboratori e a servizi per gli studenti. L’intervento prevede anche l’ampliamento delle strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per l’attività accademica e di studio. La progettazione è in fase avanzata e i lavori sono previsti a breve.

Mensorio: Finanziamento da oltre 15 milioni di euro alla sede di Nola dell’Università Parthenope vi saranno nuovi spazi per didattica, laboratori e studenti. Nola avrà il suo nuovo plesso universitario. La delibera approvata oggi dalla Giunta regionale della Campania, che assegna oltre 15 milioni di euro a valere sul PR Campania FESR 20212027 alla Sede di Nola dell’Università “Parthenope”, porta a compimento un percorso della Regione Campania che risponde alle esigenze del territorio nolano e alla necessità di dare alla sede universitaria una struttura adeguata a studenti e attività didattiche. “Si tratta di un finanziamento importante che restituisce a Nola e a tutta l’area a est di Napoli una prospettiva concreta di crescita formativa” ha dichiarato Mensorio in una nota inviatata ai media. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Nola, 15,3 milioni dalla Regione per la sede Parthenope

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