Confartigianato trasporti Sicilia | Bene i 15 milioni di euro dalla Regione ora confronto con il governo
L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un provvedimento che prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro destinati a sostenere le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici e del carburante. Di questi, 15 milioni sono riservati al settore dei trasporti. Confartigianato Trasporti Sicilia ha accolto con soddisfazione questa decisione, annunciando di voler avviare un confronto con il governo per discutere ulteriori azioni di supporto. La misura riguarda le imprese operanti nella regione e si inserisce in un pacchetto di interventi più ampio.
Confartigianato Trasporti Sicilia accoglie positivamente l’approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana del provvedimento che stanzia 30 milioni di euro per sostenere le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici e del carburante, con 15 milioni destinati al comparto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Autotrasporto, CNA Fita e Confartigianato Trasporti Arezzo: “Bene l’apertura del Governo, ora servono tempi certi”
Confartigianato Abruzzo: "Bene i 3 milioni dalla Regione, ma servono nuove risorse per un vero rilancio delle imprese"Soddisfatta Confartigianato Abruzzo per la riprogrammazione di 3 milioni di euro annunciata dall’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana...
Autotrasporto, CNA Fita e Confartigianato Trasporti Arezzo: Bene l’apertura del Governo, ora servono tempi certiArezzo, 26 aprile 2026 – Un’apertura importante, ma ora servono risposte rapide. CNA Fita Arezzo e Confartigianato Trasporti Arezzo commentano con favore l’esito dell’incontro tra Unatras e il ... lanazione.it
Confartigianato: Accise sui trasporti, bene il dietrofrontIl comparto dell’autotrasporto apprezza il no deciso della Ministra dei Trasporti Paola De Micheli a qualsiasi ipotesi di aumento delle accise sui carburanti. È positivo il commento del presidente ... ilrestodelcarlino.it