Confartigianato trasporti Sicilia | Bene i 15 milioni di euro dalla Regione ora confronto con il governo

L’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un provvedimento che prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro destinati a sostenere le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici e del carburante. Di questi, 15 milioni sono riservati al settore dei trasporti. Confartigianato Trasporti Sicilia ha accolto con soddisfazione questa decisione, annunciando di voler avviare un confronto con il governo per discutere ulteriori azioni di supporto. La misura riguarda le imprese operanti nella regione e si inserisce in un pacchetto di interventi più ampio.

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