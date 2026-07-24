La Regione Lazio ha approvato lo stanziamento di 15 milioni di euro per il secondo lotto del Rome Technopole, parte del progetto “Ecosistema dell’innovazione a Pietralata”. La somma deriva da un aggiornamento della Strategia territoriale e dal finanziamento del PR Lazio FESR 2021-2027. La decisione riguarda la rimodulazione delle risorse destinate al Polo Tecnologico. La Giunta ha confermato il sostegno al progetto, che prevede la realizzazione di nuove strutture nell’area di Pietralata.

La Giunta regionale del Lazio ha approvato l’aggiornamento della Strategia territoriale “Ecosistema dell’innovazione a Pietralata”, confermando il sostegno al progetto Rome Technopole e rimodulando il finanziamento destinato al secondo lotto del Polo Tecnologico nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-2027. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento della Strategia approvata da Roma Capitale con 15 milioni di euro, destinati alla realizzazione del Lotto 2 del Polo Tecnologico e delle opere complementari. A breve sarà firmata la convenzione tra Regione Lazio e Roma Capitale che disciplina le modalità di attuazione degli interventi, il trasferimento delle risorse e gli impegni delle parti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Regione Lazio, stanziati 15 milioni per il Lotto 2 della sede del Rome Technopole

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