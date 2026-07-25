Il portale NoiPA sarà offline sabato 25 luglio 2026 per alcune ore a causa di una manutenzione straordinaria. La piattaforma non sarà accessibile durante questo periodo, che interesserà le funzioni di consultazione di stipendi, cedolini e servizi personali. L’interruzione è stata comunicata in anticipo e riguarda tutte le utenze che utilizzano il portale. Nessuna altra informazione sul tempo di ripristino è stata fornita.

Il portale NoiPA non sarà raggiungibile per alcune ore. Chi usa la piattaforma per consultare stipendio, cedolino e servizi personali deve tenere conto di una finestra di manutenzione programmata. L'interruzione riguarda la giornata di sabato 25 luglio 2026 e limita in modo temporaneo l'accesso alle funzioni online. Ecco cosa cambia per gli utenti e quando il sistema tornerà a funzionare.Portale NoiPA offline: gli orari dello stopIl blocco è programmato e ha una durata precisa. Il portale NoiPA resterà chiuso agli utenti sabato 25 luglio 2026, dalle ore 14:00 alle ore 18:00. In questa fascia di quattro ore la piattaforma non risponderà alle richieste di accesso. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - NoiPA non accessibile sabato 25 luglio 2026 per manutenzione straordinaria del portale [Avviso]

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NoiPA offline per manutenzione straordinaria: interruzione dei servizi il 25 luglio

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