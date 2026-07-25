NoiPA portale non accessibile il 25 luglio per manutenzione | stop dalle 14 alle 18

Il portale NoiPA sarà offline sabato 25 luglio 2026 dalle 14 alle 18 per lavori di manutenzione. Durante questo intervallo di tempo, gli utenti non potranno accedere ai servizi online. La sospensione riguarda tutte le funzioni del sito, che resterà indisponibile per quattro ore. La manutenzione è programmata per garantire l’aggiornamento e il miglioramento delle piattaforme.

Il portale NoiPA non sarà accessibile nella giornata di sabato 25 luglio 2026, dalle ore 14:00 alle ore 18:00. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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